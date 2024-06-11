Книжкова блогерка з Кременчука радить читати цікаві книжки — підбірка творів від Марини Куркач

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

Кременчуцька книжкова блогерка Марина Куркач пропонує нову добірку цікавих книг. Вони різних жанрів, мають захопливий сюжет та написані сучасними українськими й зарубіжними авторами

Коллін Гувер «9 листопада»

9 листопада — день знайомства Феллон і Бена. І саме 9 листопада два роки тому відбулися події, які назавжди змінили їхнє життя. Їх поєднав один спільний день. Потім Феллон переїхала до іншого міста, щоб стати відомою акторкою, а Бен залишився вдома, розпочавши писати свою першу книгу. П’ять років поспіль 9 листопада вони зустрічаються, щоб бути разом в цю дату. Наступного ж дня повертаються до свого звичного життя і не спілкуються один з одним впродовж року. Домовленість, яку кожен із них міг би порушити, але так і не наважився це зробити. Нетипова історія кохання, яка сподобається поціновувачам романтичної прози.

Олександр Скороход роман-дилогія «Наречена» і «Помста»

Історія в основі фантасмагоричного роману заснована на українському народному переказі, що з роду в рід передавався у родині автора. Жителі села Чудинці змушені боротися з нечистою силою. Моторошні і містичні події стають справжнім випробуванням для головних героїв. Але боротьба добра і зла йде з давніх часів, і найчастіше вона відбувається всередині нас, тому кожна людина має право на вибір свого власного життєвого шляху. Обидві книги тішать динамічним сюжетом, красою українських фразеологізмів і вірою в те, що добро обов’язково переможе зло. Книга буде цікавою не тільки дорослим, а й підліткам, адже бажана читацька аудиторія 12+

Бонні Ґармус «Уроки хімії»

Елізабет Зотт мала стати блискучою науковицею, але через ґендерні стереотипи в Південній Каліфорнії у 1950-1960 р. досягти професійного успіху жінкам було майже неможливо. Елізабет навіть у період декретної відпустки працювала над дослідженням абіогенезу, створивши наукову лабораторію у себе вдома. Вона самотужки виховуючи дитину, через брак коштів, стала ведучою кулінарної телевізійної програми. Та зробила революцію у приготуванні домашньої їжі і завдяки своїй публічності вплинула на долю інших жінок, мотивуючи їх боротися за свої права та рівні можливості. У книзі авторка підняла багато гостросоцільних тем, про які варто говорити вголос і сьогодні.

Віктор Янкевич «Останній лист»

На початку психологічного роману перед читачами постає успішний чоловік — його книги мають шалену популярність, а підприємство, яким він володіє, забезпечує гранітом всю країну. Ігор Гриневич — письменник, бізнесмен і неймовірно самотня людина, яка щодня пише листи коханій, з якою вони познайомилися у Львові шістнадцять років тому. Чи можна назвати їхні стосунки щасливими? Адже деякі таємниці можуть кардинально змінити життя будь-якої людини і не завжди на краще. Сюжетна лінія складна і глибока, автору чудово вдалося передати красу людських почуттів.

Вікторія Середа, Христина Біляковська «Я тебе… Війна»

Книга містить 25 реальних історій українок та українців, які зустріли або втратили одне одного під час війни. Війна, міни, обстріл, протезування, вибухи, БпЛА, ракети, гуманітарна допомога, полон, волонтерство, донати — слова, що стали для нас звичними. Але є і інші слова: любов, турбота, підтримка, ніжність, довіра, тактовність, відповідальність, доброта, сміливість, гідність. Саме вони допомагають нам продиратися крізь темряву, щосили шукаючи світло. В деяких історіях кохання і біль втрати дуже тісно пов’язані між собою. Книга детально розкриває психологію людських стосунків, психологію воєнного часу, й те, як ми намагаємося в ньому адаптуватися.

Юлія Баткіліна «Перехід»

Сучасна Україна, Харків, декілька людей збираються у мовному клубі для вивчення української мови. Кожен з учасників має власну історію, кожен з них зробив свій вибір та переходить на українську. Але дехто сприймає такий перехід націоналізмом, а дехто — замість підтримки і зрозуміння, висміює і знецінює їхнє бажання говорити українською. Але початок повномасштабної війни багато що змінить. Окрім повісті «Перехід», у книзі ще є оповідання «Катя, її скандал і нарешті — кава». Воно невеличке за обсягом, але теж сповнене гострих тем, таких як життя під час війни, «токсичне» материнство, страх змін тощо. Загалом книга цікава тим, що підіймає зрозумілі і болючі питання для багатьох людей, мотивуючи читачів до роздумів про різні сфери нашого життя.