Військового ЗСУ та депутата Кременчуцької міської ради Григорія Угніча нагородили хрестом «Військова честь»

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Нагороджують таким знаком за значний особистий внесок у розвиток сектора національної безпеки й оборони

Військового ЗСУ та депутата Кременчуцької міської ради Григорія Угніча нагородили хрестом «Військова честь». Про це сам Угніч сповістив на своїй сторінці у Фейсбук 29 червня.

Нагрудний знак «Хрест Військова честь» дають особам сержантського й старшинського та офіцерського складу ЗСУ. Нагороджують таким знаком за значний особистий внесок у розвиток сектора національної безпеки й оборони, розбудову ЗСУ, становлення і підвищення бойового потенціалу видів, родів військ ЗСУ.

Нагадаємо, 28 червня майору Ігорю Пугачу надали звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).