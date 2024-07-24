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Військовозобов’язані, які вчасно оновили свої облікові дані, отримали спеціальну позначку в «Резерв+»

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 300 Коментарів: 1

 

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що потрібно зробити у застосунку для отримання цієї позначки

У військовозобов’язаних, які оновили свої облікові дані у визначений законом строк — до 16 липня, буде спеціальна позначка у застосунку «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі LIGA.net.

— ТЦК та поліція зможуть одразу побачити цю позначку, — зауважила вона.

Для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити його. У «Резерв+» треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов’язаного та клікнути на «Оновити документ» (третій пункт у меню).

Після цього на головній сторінці застосунку під написом «військово-обліковий документ» з’явиться галочка та напис «Дані уточнено вчасно».

Такий же напис з’явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки, потім повна інформація і проскролити до низу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

 

Катерина Черногоренко пояснила, що може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у ЦНАП, а вже після 16 липня завантажив «Резерв+» та міг знову оновити або уточнити свої дані. У такому випадку важливо розуміти, що така людина виконала вимогу законодавства.

Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу, присвяченому підсумкам кампанії з оновлення військово-облікових даних заявив, що за два місяці (з 18 травня по 16 липня) в області свій обовʼязок виконала лише половина військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Міністерство оборони
Теги: ТЦК та СП Резерв+ Міноборони військовий облік військовозобов'язані
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Коментарі: 1

1 234
evil:
Сьогодні, 14:49

Цирк на дроті. Щастя неосяжне. Коли буде оновлення у Резерв+ за яким ще й заявленими піструнами можна буде мірятись?


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