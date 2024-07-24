Військовий з Кременчуччини Євгеній Тайнолюб отримав «Хрест доблесті» від Міністра оборони

— Як і тисячі інших патріотів, він відчув поклик серця обороняти свою Батьківщину, сім’ю та всіх співвітчизників. Його мужність і рішучість стали прикладом для багатьох. Його героїзм і стійкість викликають захоплення. Дякуємо тобі, Євгенію, за твою відданість і жертовність у боротьбі за нашу свободу та незалежність, — пишуть у громаді.