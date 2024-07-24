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Кременчук, Війна

Військовий з Кременчуччини Євгеній Тайнолюб отримав «Хрест доблесті» від Міністра оборони

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 157

 

Це вже друга відзнака у бійця за час військової служби

Військовослужбовець з Омельницької громади на Кременчуччині отримав відзнаку Міністра оборони України «Хрест доблесті». Про це повідомляють представники громади.

На захист України Євгеній став ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку військовий отримав звання молодшого сержанта, а згодом і сержанта.

Як і тисячі інших патріотів, він відчув поклик серця обороняти свою Батьківщину, сім’ю та всіх співвітчизників. Його мужність і рішучість стали прикладом для багатьох. Його героїзм і стійкість викликають захоплення. Дякуємо тобі, Євгенію, за твою відданість і жертовність у боротьбі за нашу свободу та незалежність, — пишуть у громаді.
«Хрест доблесті» — уже друга відзнака у бійця за час військової служби.
 
Це заохочувальна відзнака Міністерства оборони України за винятково корисну службову діяльність у період воєнного стану.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Омельницька громада
Теги: нагородження Хрест Доблесті
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