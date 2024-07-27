Пожежа в Опішні: надзвичайники врятували від вогню дві людини

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 207

Під час гасіння евакуювали сім осіб

27 липня о 1.52 у смт Опішня Полтавського району сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок пожежі згорів матрац та були пошкоджені стіни на площі 2 кв.м, а також домашні речі. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання через сильне задимлення. Завдяки їхнім злагодженим діям було врятовано дві людини та евакуйовано 7 мешканців будинку. Пожежу вдалося локалізувати та загасити, врятувавши квартиру від подальшого знищення.

До гасіння пожежі залучалося одне відділення ДПРП 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, 25 липня у Кременчуці надзвичайники врятували з пожежі у квартирі людину.