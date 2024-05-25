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Надзвичайні новини

На Кременчуччині мотоцикліст збив 10-річну дівчинку — поліція

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 163

 

Дитина обійшлася незначними ушкодженнями  

Учора, 24 травня, близько 15.00 у селищі Семенівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 17-річний мотоцикліст збив 10-річну дівчинку. Внаслідок аварії дитина отримала незначні тілесні ушкодження, госпіталізація їй не знадобилася.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення мотоцикліста до адмінвідповідальності за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція продовжує встановлювати причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 87-річний водій Skoda збив 61-річного мотоцикліста на Suzuki.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Поліція Полтавщини
Теги: ДТП аварія мотоцикліст збили людину
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