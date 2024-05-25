Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею — бронзові призери обласних та всеукраїнських змагань

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 91

 

Атрем Свистун здобув «бронзу» в обласній гімназіаді з греко-римської боротьби, а Марія Дорожкіна привезла нагороду із Всеукраїнського турніру із дзюдо  

Цього тижня вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного дзобули для закладу дві бронзові нагороди у спортивних змаганнях. Інформація про це розміщена на фейсбук-сторінці ліцею.

 

Артем Свистун посів ІІІ місце у VI Гімназіаді Полтавщини з греко-римської боротьби, що відбулася 22 травня у Кременчуці. У змаганнях взяли участь 50 спортсменів , які представляли громади Кременчука, Гребінки, Лубен, Хоролу, Миргорода, Решетилівки та Полтави. Готував Артема до змагань тренер Анатолій Роєнко.

 

Марія Дорожкіна привезла бронзову медаль із Черкас. 23 травня там проходив Всеукраїнський турнір із дзюдо «Естафета поколінь» серед юнаків та дівчат 9-12 років. Готував Марію до змагань тренер Василь Новіков.

Нагадаємо, у травні вихованець спортивного ліцею Іван Дядик здобув золоту медаль та посів І місце на відкритому чемпіонаті Полтавської області з таеквон-до ІТF.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей
Теги: спортивний ліцей греко-римська боротьба дзюдо змагання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх