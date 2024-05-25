Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею — бронзові призери обласних та всеукраїнських змагань

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 91

Цього тижня вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного дзобули для закладу дві бронзові нагороди у спортивних змаганнях. Інформація про це розміщена на фейсбук-сторінці ліцею.

Артем Свистун посів ІІІ місце у VI Гімназіаді Полтавщини з греко-римської боротьби, що відбулася 22 травня у Кременчуці. У змаганнях взяли участь 50 спортсменів , які представляли громади Кременчука, Гребінки, Лубен, Хоролу, Миргорода, Решетилівки та Полтави. Готував Артема до змагань тренер Анатолій Роєнко.

Марія Дорожкіна привезла бронзову медаль із Черкас. 23 травня там проходив Всеукраїнський турнір із дзюдо «Естафета поколінь» серед юнаків та дівчат 9-12 років. Готував Марію до змагань тренер Василь Новіков.

Нагадаємо, у травні вихованець спортивного ліцею Іван Дядик здобув золоту медаль та посів І місце на відкритому чемпіонаті Полтавської області з таеквон-до ІТF.