У Кременчуці хочуть зібрати до 1000 людей на акцію проти реорганізації лікарні «Придніпровська»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 393

30 травня профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука планує провести акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського. Акція проходитиме на 3-4 нерегульованих пішохідних переходах Кременчука, розпочнеться о 13.00 і триватиме протягом 5 годин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив керівник профспілки Сергій Москалець.

За його словами, жодних правил і законів вони порушувати не будуть, адже сама акція проходитиме під гаслом «Пішохід завжди правий» і його учасники «просто переходитимуть дорогу». Таким чином, вони блокуватимуть рух автівок, окрім військових та тих, що матимуть маячки, додав Сергій Москалець.

— Плануємо зібрати від 300 до тисячі людей. Якщо прийдуть 30 людей, тоді акцію проводити не будемо, отже воно нікому не потрібне, — сказав Москалець.

Голова профспілки додав, що містяни «вважають лікарню найкращою» в Кременчуці, а сама організація медзакладу пов’язана з тим, що «територію лікарні використовуватимуть для місцевих «бариг». Попередньо акція може проходити на вулиці Халаменюка, на вулиці Старшого лейтенанта Кагала (колишня вулиця Першотравнева) біля колишнього приміщення ПриватБанк та біля будівлі міської ради.

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держав», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна.

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.

Станом на травень 2023 року у Кременчуці до типу кластерних лікарень входила лише лікарня «Кременчуцька», ймовірно, що в місті формують ще одну кластерну лікарню, щоб збільшити фінансування від держави і зменшити витрати від міста.