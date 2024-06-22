Правоохоронці підозрюють полтавця у продажі наркотиків

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 105

Правоохоронці затримали жителя Полтави за збут наркотиків та психотропних речовин шляхом закладок та поштових відправлень. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 22 червня.

Серед наркотиків, які пропонував затриманий в месенджері — канабіс, екстазі, мефедрон та солі PVP, розповіли в поліції.

Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.