Правоохоронці підозрюють полтавця у продажі наркотиків

Правоохоронці затримали жителя Полтави за збут наркотиків та психотропних речовин шляхом закладок та поштових відправлень. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 22 червня.
Серед наркотиків, які пропонував затриманий в месенджері — канабіс, екстазі, мефедрон та солі PVP, розповіли в поліції.
Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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