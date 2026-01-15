Чоловік з Кременчуцького району виховував прийомного сина стусанами та криками—прокуратура

Дітей вилучили з прийомної сімʼї, і припинили її функціонування

На Полтавщині чоловіка підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків стосовно прийомного сина. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, в 2021 році подружжя, створивши прийомну сімʼю, взяло на виховання брата та сестру. Прийомний батько виховував хлопчика стусанами та криком.

Чоловік міг примусити неповнолітнього лягти на диван, затуливши очі руками, та бити ременем або ногами. Причиною для побиття могло стати навіть прохання хлопчика про додаткову порцію їжі.

У 2025 році, після чергового побиття, хлопець розповів все адміністрації школи. Керівництво навчального закладу повідомило службу у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики і правоохоронців. Дітей вилучили з прийомної сімʼї, і припинили її функціонування.

Чоловіку повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьком встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України). Окрім цього, слідство встановлює чи застосовувалися такі методи «виховання» до прийомної доньки.

