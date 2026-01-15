ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Чоловік з Кременчуцького району виховував прийомного сина стусанами та криками—прокуратура

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 79

 

Дітей вилучили з прийомної сімʼї, і припинили її функціонування

На Полтавщині чоловіка підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків стосовно прийомного сина. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, в 2021 році подружжя, створивши прийомну сімʼю, взяло на виховання брата та сестру. Прийомний батько виховував хлопчика стусанами та криком. 

Чоловік міг примусити неповнолітнього лягти на диван, затуливши очі руками, та бити ременем або ногами. Причиною для побиття могло стати навіть прохання хлопчика про додаткову порцію їжі. 

У 2025 році, після чергового побиття, хлопець розповів все адміністрації школи. Керівництво навчального закладу повідомило службу у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики і правоохоронців. Дітей вилучили з прийомної сімʼї, і припинили її функціонування.

Чоловіку повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьком встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України). Окрім цього, слідство встановлює чи застосовувалися такі методи «виховання» до прийомної доньки.

Раніше ми писали про медсестру з Полтави, яку підозрюють у вимаганні грошей за оформлення групи з інвалідності.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: насилля неповнолітні прийомні родини прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх