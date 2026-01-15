«Він завжди всім допомагав»: Кременчук попрощався із захисником Олегом Осокіним

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
Сьогодні, 15 січня, в стінах Свято-Миколаївського собору Кременчук попрощався зі своїм героєм — захисником України Олегом Осокіним.
Солдат Олег Осокін народився в Кременчуці в 1991 році, тут же і проживав. Навчався у Кременчуцькій гімназії №22, згодом закінчив ВПУ №6. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. У лавах Збройних сил України обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника.
Тетяна, колега Олега з Крюківського вагонобудівного заводу, згадує його як відповідального працівника та добру людину, яка завжди допомагала іншим:
Друг військового Олександр розповідає, що вони товаришували з дитинства — з семи років.
За словами Олександра, особливо близько вони почали спілкуватися в останні роки, коли він сам служив на Донбасі. Тоді Олег неодноразово говорив, що хоче підписати контракт.
Олександр також пригадав, що Олег добре знав історію, з ним завжди було про що поговорити. Під час служби вони кілька разів спілкувалися, і військовий, за його словами, був у гарному, навіть веселому настрої. Загалом чоловіки дружили понад 20 років.
Олег Осокін загинув 2 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання із захисту України, в районі села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.
У 33-річного захисника залишилися мати та батько.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Тараса на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.