ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

«Він завжди всім допомагав»: Кременчук попрощався із захисником Олегом Осокіним

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 124

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Сьогодні, 15 січня, в стінах Свято-Миколаївського собору Кременчук попрощався зі своїм героєм — захисником України Олегом Осокіним.

Солдат Олег Осокін народився в Кременчуці в 1991 році, тут же і проживав. Навчався у Кременчуцькій гімназії №22, згодом закінчив ВПУ №6. Працював на Крюківському вагонобудівному заводі. У лавах Збройних сил України обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника.

 

Тетяна, колега Олега з Крюківського вагонобудівного заводу, згадує його як відповідального працівника та добру людину, яка завжди допомагала іншим:

«Він ніколи не лінувався, ніколи не лицемірив, не робив людям ніяких пакостей. Ми працювали разом 8 років в оранжереї ландшафтними дизайнерами — це тяжка робота, тому хлопці тут на вагу золота».

Друг військового Олександр розповідає, що вони товаришували з дитинства — з семи років.

«Можу сказати одне — він хороша людина, нормальний хлопець, завжди всім допомагав», — каже чоловік.

За словами Олександра, особливо близько вони почали спілкуватися в останні роки, коли він сам служив на Донбасі. Тоді Олег неодноразово говорив, що хоче підписати контракт.

«Я його відмовляв, але він зробив по-своєму — пішов до військкомату, пройшов комісію, і 8 лютого 2025 року його призвали в армію», — згадує друг.

Олександр також пригадав, що Олег добре знав історію, з ним завжди було про що поговорити. Під час служби вони кілька разів спілкувалися, і військовий, за його словами, був у гарному, навіть веселому настрої. Загалом чоловіки дружили понад 20 років.

Олег Осокін загинув 2 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання із захисту України, в районі села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.

 

У 33-річного захисника залишилися мати та батько.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Тараса на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: Прощання поховання війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх