У Кременчуці зупинили водія без прав із ознаками наркотичного сп’яніння

14 січня, близько 22.00, на вулиці Небесної Сотні в місті Кременчук патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки.
Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що 27-річний чоловік позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років. Крім того, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Водій відмовився пройти медичний огляд у встановленому законом порядку. Його відсторонили від керування автомобілем.
Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду; за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.
Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 15 водіїв з ознаками сп’яніння.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.