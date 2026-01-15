У Кременчуці зупинили водія без прав із ознаками наркотичного сп’яніння

27-річний чоловік був позбавлений прав строком на 5 років

14 січня, близько 22.00, на вулиці Небесної Сотні в місті Кременчук патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки.

Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що 27-річний чоловік позбавлений права керування транспортними засобами строком на п’ять років. Крім того, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Водій відмовився пройти медичний огляд у встановленому законом порядку. Його відсторонили від керування автомобілем.

Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду; за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 15 водіїв з ознаками сп’яніння.