ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

«Бізнес має можливість себе забезпечити у складні періоди». У Кременчуці розвантажують мережі критичної інфраструктури

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 168

Такі роботи мають покращити ситуацію в енергосистемі громади

За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуці продовжують розвантажувати мережі критичної інфраструктури, до яких були підключені споживачі, що «споживали дуже багато енергії». Такі роботи мають покращити ситуацію в енергосистемі громади. Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 15 січня. 

— Комерційні структури, які дивним чином співпрацювали багато років з комунальними підприємствами, зокрема з «Кременчукводоканалом» в частині споживання електроенергії. Вони мали окремий лічильник, але вони не оформлювали з «Полтаваобленерго» ні підключення, не ставили собі трансформатори. І вони тягнули на дно наші об’єкти критичної інфраструктури. Тому що об’єкти інфраструктури споживав 30-40 кВт, а субспоживач — 700 кВт, — сказав Малецький. 

Він додав, що «бізнес має можливість себе забезпечити у складні періоди», нині у громаді тривають роботи, «щоб ситуація для населення покращилась».

Що передувало

Раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, при запровадженні нових графіків без світла лишились би і кременчуцькі підприємства — «Теплоенерго», «Кременчукводоканал» та Крюківський вагонобудівний завод. 

Тому 9 січня депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла. 

Напередодні голосування обласна військова адміністрація (ОВА) переглядала перелік об’єктів із пріоритетним електропостачанням, щоб збільшити кількість годин зі світлом для побутових споживачів. В ОВА розповіли, що усі об’єкти, які нині мають пріоритет у електропостачанні, мають бути внесені до національного реєстру критичної інфраструктури. Якщо об’єкт не має такого статусу, його електропостачання вимикатимуть за загальними графіками разом із побутовими споживачами.

У таких випадках органи місцевого самоврядування повинні забезпечити ці об’єкти альтернативними джерелами живлення, щоб не навантажувати мережі та не скорочувати години зі світлом у домівках людей.

Втім після голосування депутатів облради, в «Полтаваобленерго» повідомили, що за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.

0
Автор: Телеграф
Теги: енергетика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх