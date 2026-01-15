«Бізнес має можливість себе забезпечити у складні періоди». У Кременчуці розвантажують мережі критичної інфраструктури

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 168

За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуці продовжують розвантажувати мережі критичної інфраструктури, до яких були підключені споживачі, що «споживали дуже багато енергії». Такі роботи мають покращити ситуацію в енергосистемі громади. Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 15 січня.

— Комерційні структури, які дивним чином співпрацювали багато років з комунальними підприємствами, зокрема з «Кременчукводоканалом» в частині споживання електроенергії. Вони мали окремий лічильник, але вони не оформлювали з «Полтаваобленерго» ні підключення, не ставили собі трансформатори. І вони тягнули на дно наші об’єкти критичної інфраструктури. Тому що об’єкти інфраструктури споживав 30-40 кВт, а субспоживач — 700 кВт, — сказав Малецький.

Він додав, що «бізнес має можливість себе забезпечити у складні періоди», нині у громаді тривають роботи, «щоб ситуація для населення покращилась».

Що передувало

Раніше АТ «Полтаваобленерго» анонсувало оновлення графіку погодинного відключення електроенергії, який мав почати діяти з 10 січня 2026 року. Як вказували депутати облради, під новий графік відключень потрапили підприємства, які вважалися критичними і раніше не знеструмлювалися, зокрема лікарні та насосні підстанції. За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, при запровадженні нових графіків без світла лишились би і кременчуцькі підприємства — «Теплоенерго», «Кременчукводоканал» та Крюківський вагонобудівний завод.

Тому 9 січня депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів щодо скасування нових графіків погодинного відключення світла.

Напередодні голосування обласна військова адміністрація (ОВА) переглядала перелік об’єктів із пріоритетним електропостачанням, щоб збільшити кількість годин зі світлом для побутових споживачів. В ОВА розповіли, що усі об’єкти, які нині мають пріоритет у електропостачанні, мають бути внесені до національного реєстру критичної інфраструктури. Якщо об’єкт не має такого статусу, його електропостачання вимикатимуть за загальними графіками разом із побутовими споживачами.

У таких випадках органи місцевого самоврядування повинні забезпечити ці об’єкти альтернативними джерелами живлення, щоб не навантажувати мережі та не скорочувати години зі світлом у домівках людей.

Втім після голосування депутатів облради, в «Полтаваобленерго» повідомили, що за зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.