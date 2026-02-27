26 лютого близько 8.30 у селі Харківці Миргородського району сталася пожежа в житловому будинку. Після гасіння вогню в оселі знайшли тіло 41-річного чоловіка. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Повідомлення про пожежу до відділення №2 (місто Лохвиця) надійшло від місцевих жителів. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили в будинку господаря без ознак життя. Щоб встановити причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини. Обставини та причини пожежі з’ясовують.

Нагадаємо, нещодавно у Котельві під час пожежі в багатоповерхівці постраждала дитина.