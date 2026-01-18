Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час пожежі в гаражі у Кременчуці

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 330

До Кременчуцького районного управління поліції учора, 17 січня, надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в гаражі на території приватного домоволодіння у Кременчуці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

На місце події відразу прибули працівники ДСНС та слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що загоряння сталося в гаражному приміщенні, яке було облаштовано генератором. Після гасіння вогню було виявлено тіло 54-річного власника гаража. Через виникнення інтенсивного осередку вогню чоловік не встиг покинути приміщення. Унаслідок пожежі також згорів автомобіль, що належав власнику гаража.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 ч. 2 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо це призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вранці пресслужба ДСНС повідомила, що учора внаслідок пожежі в гаражі у Кременчуці загинула людина.

