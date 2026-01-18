Яка погода у Кременчуці буде завтра та чи спадуть морози наступного тижня

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 216

Температура повітря 19 січня нагадає, що це Водохреща за старим церковним календарем — мороз не відступить увесь наступний тиждень

У ніч на понеділок, 19 січня, температура повітря у Кременчуці знизиться до -10°C, а вдень підвищиться лише до -6°C. Опадів завтра не очікується. Вітер північно-східний, швидкість вітру – до 2,5 м/с.

У вівторок, 20 січня, погода буде такою ж похмурою та без опадів. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме -9°C, а вдень -6°C.

У середу, 21 січня, погода майже не зміниться. Опадів також не очікується, а температура повітря у ніч на середу понизиться до - 10°C, а вдень -5°C.

У четвер, 22 січня, трохи похолоднішає - температура повітря вночі знизиться до -11°C, а вдень становитиме - 8°C. Також без опадів та хмарно.

У п’ятницю, 23 січня, морози не спадуть - температура повітря від нічних -11°C вранці підніметься до - 7°C вдень. Без опадів та сонця.

На вихідних, 24-25 січня, у Кременчуці буде пік січневих холодів - температура повітря вночі опускатиметься до -14°C та -16°C відповідно, а вдень не підніметься вище -10°C. Небо буде покрите хмарами, але опадів не прогнозують.

Нагадаємо, з 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.