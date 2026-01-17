ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час пожежі у селі Піщане під Кременчуком

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 317

 

Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено, а ймовірною причиною займання назвали необережність під час куріння

До Кременчуцького районного управління поліції учора, 16 січня, близько 22.40 надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу у селі Піщане. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції.
Правоохоронці встановили, що загорілося дерев’яне імпровізоване саморобне житло, облаштоване буржуйкою. Під час огляду місця події неподалік буржуйки виявили 52-річного чоловіка без ознак життя. Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.

За попередньою інформацією правоохоронців, причиною займання, ймовірно, стала необережність під час куріння.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.

— Поліція Полтавщини закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час користування пічним опаленням, та не допускати куріння в приміщеннях, аби запобігти трагічним наслідкам, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці пресслужба ДСНС повідомляла, що за минулу добу в Кременчуцькому районі зареєстровано три пожежі, одна з них з яких привела до загибелі людини

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини загинув пожежа Піщане
