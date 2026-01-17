За минулу добу на Кременчуччині сталося 3 пожежі — у Піщаному загинула людина

За минулу добу в Кременчуцькому районі зареєстровано три пожежі, одна з них з яких привела до загибелі людини. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 16 січня, на початку 23-ї години вечора до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у споруді в селі Піщане. На місце виклику було направлено працівників Піщанської місцевої пожежної охорони. Під час розвідки на місці пожежі вони виявили тіло чоловіка. Пожежу оперативно ліквідували. Причина займання встановлюється.

16 січня сталася пожежа у Кременчуці – загорілося кафе на вулиці Героїв України. Рятувальники погасили пожежу - будівлю закладу вдалося врятувати від знищення вогнем. До гасіння залучалось одне відділення 14 ДПРЧ.

Третя пожежа сталася учора ввечері в селі Кривуші – загорілася лазня. На місце виклику прибули рятувальники 16 ДПРЧ, які загасили вогонь та врятували лазню від знищення вогнем. Причина виникнення пожежі встановлюється.

