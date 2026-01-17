Поліція Полтавщини розшукує Олексія Гаврилюка, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом

Поліція просить повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування підозрюваного
Відділення поліції № 1 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування 32-річного Гаврилюка Олексія Валерійовича, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Останнє відоме місце постійного проживання підозрюваного — місто Житомир.
Телефони відділення поліції № 1:
Нагадаємо, учора ми повідомляли, що поліція Полтавщини розшукує Євгенія Лук’янця, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.
А раніше писали, що поліція розшукує Сергія Пастушенка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.