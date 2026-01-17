ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує Олексія Гаврилюка, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 206 Коментарів: 1

 

Поліція просить повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування підозрюваного

Відділення поліції № 1 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування 32-річного Гаврилюка Олексія Валерійовича, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Останнє відоме місце постійного проживання підозрюваного — місто Житомир.

— У разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцезнаходження зазначеної особи, просимо повідомити до відділення поліції № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції, — закликають правоохоронці.

Телефони відділення поліції № 1:

  • (0532) 51-74-14
  • 095 917 00 73
  • 066 495 60 99
  • або за екстреними номерами 102 чи 112.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що поліція Полтавщини розшукує Євгенія Лук’янця, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.

А раніше писали, що поліція розшукує Сергія Пастушенка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини розшук підозрюваний
telegraf.in.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 802
Andron777:
Сьогодні, 11:34

Жигулі мабуть вкрав?smirk


0 0

