Кременчук

У Кременчуці чоловіка засудили за пограбування продавчині з перцевим балончиком

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 131

 

Суд засудив чоловіка до 3 років і 6 місяців позбавлення волі та стягнули процесуальні витрати, а частину речових доказів повернули власникам

Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який у серпні 2025 року пограбував продавчиню овочевого магазину. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними суду, вдень 12 серпня обвинувачений зайшов до магазину, а за кілька хвилин повернувся. Він розпилив продавчині в очі перцевий газ і зірвав із її шиї два золоті ланцюжки з ладанками. Загальна вартість прикрас становила понад 111 тисяч гривень. У потерпілої зафіксували легкі тілесні ушкодження.

Після скоєння злочину чоловік зник, а викраденим розпорядився на власний розсуд. Згодом його затримали правоохоронці. У суді він повністю визнав свою вину та відшкодував завдану шкоду потерпілій, яка заявила, що претензій до нього не має.

Суд визнав чоловіка винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, та призначив покарання—3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишили до набрання вироком законної сили.

Також з обвинуваченого стягнули процесуальні витрати, а частину речових доказів повернули власникам. 

Нагадаємо, що на Миргородщині чоловік викрав автомобіль, а тоді потрапив на ньому в аварію.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: судова справа грабіж вирок суду
