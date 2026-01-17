Дружба, кохання, брехня і риболовля: що кременчуківцям почитати на вихідних

Крістін Генна «Провулок Світлячків»

Вони зустрілися влітку 1974 року. Дві дівчинки, настільки різні, настільки можуть бути різними дві людини. Кейт Маларкі, така непоказна, що до восьмого класу втратила всіх подруг, і її нова сусідка Таллі Гарт — «найкрутіша дівчина в світі». Вони обіцяють одна одній завжди залишатися найкращими подругами.

Переживаючи зміни разом зі своїм поколінням — змінюючи зачіски, співаючи нових пісень, дивлячись інші серіали, діючи в різних соціальних і політичних обставинах, — Кейт і Таллі упродовж понад трьох десятиріч підтримують одна одну. Вони долають ревнощі, гнів, образи, нерозуміння, аж поки їхня дружба постає перед найгіршим випробуванням — зрадою.