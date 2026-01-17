ГО "Захист держави"
Культура, Кременчук

Дружба, кохання, брехня і риболовля: що кременчуківцям почитати на вихідних

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Крістін Генна «Провулок Світлячків»

Вони зустрілися влітку 1974 року. Дві дівчинки, настільки різні, настільки можуть бути різними дві людини. Кейт Маларкі, така непоказна, що до восьмого класу втратила всіх подруг, і її нова сусідка Таллі Гарт — «найкрутіша дівчина в світі». Вони обіцяють одна одній завжди залишатися найкращими подругами.

Переживаючи зміни разом зі своїм поколінням — змінюючи зачіски, співаючи нових пісень, дивлячись інші серіали, діючи в різних соціальних і політичних обставинах, — Кейт і Таллі упродовж понад трьох десятиріч підтримують одна одну. Вони долають ревнощі, гнів, образи, нерозуміння, аж поки їхня дружба постає перед найгіршим випробуванням — зрадою.

Еліс Фіні «Камінь. Ножиці. Папір»

Цей роман захоплює з перших сторінок, тут поєднуються горор та драма: Амелія зі своїм чоловіком Адамом їдуть до затишної місцини в Шотландії, щоб урятувати свій шлюб, який розпадається на очах. Однак розв’язання конфліктів потребує цілковитої чесності: чи пройдуть вони це випробування, якщо хтось один бреше? Та чи вдасться знайти відповідь на питання, чи можна взагалі комусь довіряти?

  

 

Елізабет Гілберт «Суворі чоловіки»

Уже кілька поколінь між жителями маленьких островів триває ворожнеча за право ловити омарів у спільних водах. На цих землях діють свої закони і традиції, не підвладні прогресу чи впливу сучасності. Чоловіки заробляють на життя, жінки займаються домом. У кожного з них — своя історія, свої проблеми. Хтось мріє вирватися на велику землю, а когось як головну героїню — навпаки, тягне на рідний острів. Вісімнадцятирічна Рут нехтує порадами рідних переїхати на материк і вступити до коледжу. Вона мріє продовжити справу своїх пращурів і займатися риболовлею. До того ж закохується у хлопця з ворожого острова…
Автор: Руслана Горгола
Вверх