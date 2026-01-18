ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора внаслідок пожежі у Кременчуці загинула людина: за минулу добу на Полтавщині сталося 13 пожеж

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 291

 

На території Кременчуцького району за минулу добу зареєстровано три пожежі.

За минулу добу в Полтавській області сталося 13 пожеж, три з яких на території Кременчуцького району. Внаслідок пожежі гаража в Кременчуці загинула людина. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 17 січня, о 18.10 в Кременчуці на вулиці Богдана Хмельницького загорівся гараж. Внаслідок пожежі загинула людина, вогонь знищив легковий автомобіль, покрівлю та майно. До гасіння пожежі залучалось два відділення 16 ДПРЧ.

Учора о 12.27 в селі Потоки загорівся житловий будинок. Вогонь знищив перекриття, частину стіни та майно. До гасіння залучалось два відділення 14 ДПРЧ. Житловий будинок вдалося врятувати.

17 січня о 19.16 в селі Бориси Глобинської громади також загорівся житловий будинок. Вогнем знищено частину перекриття та пошкоджено димохід. До гасіння залучалось одне відділення 6 ДПРП. Житловий будинок вдалося врятувати.

Ще 10 пожеж на території області зареєстровані у Полтавському, Миргородському на Лубенському районах. Загорілися 4 житлових будинки, 5 господарчих споруд та лазня. Постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано.

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка під час пожежі у селі Піщане під Кременчуком

Нагадаємо, учора ми писали, що за минулу добу на Кременчуччині сталося 3 пожежі — внаслідок пожежі у Піщаному загинула людина.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі загинула гараж Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх