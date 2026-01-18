Учора внаслідок пожежі у Кременчуці загинула людина: за минулу добу на Полтавщині сталося 13 пожеж

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 291

На території Кременчуцького району за минулу добу зареєстровано три пожежі.

За минулу добу в Полтавській області сталося 13 пожеж, три з яких на території Кременчуцького району. Внаслідок пожежі гаража в Кременчуці загинула людина. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 17 січня, о 18.10 в Кременчуці на вулиці Богдана Хмельницького загорівся гараж. Внаслідок пожежі загинула людина, вогонь знищив легковий автомобіль, покрівлю та майно. До гасіння пожежі залучалось два відділення 16 ДПРЧ.

Учора о 12.27 в селі Потоки загорівся житловий будинок. Вогонь знищив перекриття, частину стіни та майно. До гасіння залучалось два відділення 14 ДПРЧ. Житловий будинок вдалося врятувати.

17 січня о 19.16 в селі Бориси Глобинської громади також загорівся житловий будинок. Вогнем знищено частину перекриття та пошкоджено димохід. До гасіння залучалось одне відділення 6 ДПРП. Житловий будинок вдалося врятувати.

Ще 10 пожеж на території області зареєстровані у Полтавському, Миргородському на Лубенському районах. Загорілися 4 житлових будинки, 5 господарчих споруд та лазня. Постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано.

Нагадаємо, учора ми писали, що за минулу добу на Кременчуччині сталося 3 пожежі — внаслідок пожежі у Піщаному загинула людина.