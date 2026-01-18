Поліція Полтавщини розшукує Віктора Бірюкова, якого обґрунтовано підозрюють у грабежі

Правоохоронці просять повідомляти у разі отримання будь-якої інформації, що може допомогти у встановленні місцеперебування підозрюваного
Відділення поліції № 1 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування 33-річного Бірюкова Віктора Миколайовича, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Останнє відоме місце постійного проживання підозрюваного - місто Дніпро.
Телефони відділення поліції № 1:
