Лікарні Кременчука перейшли на роботу від генераторів через аварійні відключення

20 січня у Полтавській області застосували спеціальний графік аварійних відключень електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. У Кременчуці без централізованого електропостачання тимчасово залишилися кілька медзакладів.
Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Зокрема, електроенергію вимкнули у:
ЛІЛ «Кременчуцька»;
Дитячій лікарні;
Лікарні відновного лікування;
лікарні «Правобережна».
Наразі всі ці заклади охорони здоров’я працюють від генераторів і продовжують надавати медичну допомогу жителям міста.
У міській владі наголошують, що графіки аварійних відключень не діють, а застосований саме спеціальний режим через наслідки обстрілів енергосистеми.
Нагадаємо, що кременчуківці перекрили проспект Свободи через нерівномірні графіки знеструмлень.
