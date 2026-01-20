На Хорольщині поліціянти допомогли водієві вчасно дістатися до пологового

19 січня на Хорольщині поліціянти допомогли місцевому мешканцю, який не міг завести автомобіль і через це ризикував не встигнути до пологового відділення, де перебувала його дружина. Про це повідомили в поліції Полтавської області.
Близько 17.00 правоохоронці помітили чоловіка з несправним авто. З’ясувалося, що він поспішав до лікарні, однак через поломку не міг самостійно запустити двигун. Поліцейські оперативно допомогли усунути проблему, після чого водій безпечно продовжив рух і встиг вчасно прибути до дружини. Чоловік подякував правоохоронцям за допомогу та небайдужість.
Цього ж дня близько 16.00 під час патрулювання між селами Бутівці та Пристань поліцейські сектору реагування патрульної поліції Хорольщини помітили автомобіль, припаркований на узбіччі дороги. Як з’ясувалося, у транспортному засобі закінчилося пальне, через що водій не міг продовжити рух.
Правоохоронці відбуксирували автомобіль до найближчої автозаправної станції та пригостили водія гарячим чаєм, щоб він міг зігрітися.
Нагадаємо, що кілька років тому патрульні супроводжували кременчужанку до пологового з проблисковими маячками та сиренами.
