На Хорольщині поліціянти допомогли водієві вчасно дістатися до пологового

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 159

19 січня на Хорольщині поліціянти допомогли місцевому мешканцю, який не міг завести автомобіль і через це ризикував не встигнути до пологового відділення, де перебувала його дружина. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Близько 17.00 правоохоронці помітили чоловіка з несправним авто. З’ясувалося, що він поспішав до лікарні, однак через поломку не міг самостійно запустити двигун. Поліцейські оперативно допомогли усунути проблему, після чого водій безпечно продовжив рух і встиг вчасно прибути до дружини. Чоловік подякував правоохоронцям за допомогу та небайдужість.

Цього ж дня близько 16.00 під час патрулювання між селами Бутівці та Пристань поліцейські сектору реагування патрульної поліції Хорольщини помітили автомобіль, припаркований на узбіччі дороги. Як з’ясувалося, у транспортному засобі закінчилося пальне, через що водій не міг продовжити рух.

Правоохоронці відбуксирували автомобіль до найближчої автозаправної станції та пригостили водія гарячим чаєм, щоб він міг зігрітися.