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Патрульні супроводжували кременчужанку до пологового з проблисковими маячками та сиренами

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 843

У жінки була загроза переривання вагітності, а через Крюківський міст важко проїхати – ускладнений рух через ремонт

Сьогодні, 4 сепня, вдень кременчуцькі патрульні супроводжували вагітну жінку до пологового будинку з проблисковими маячками та сиренами. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.

Патрульні прибули на набережну Лейтенанта Дніпрова слідкувати за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam. До них звернулася схвильована жінка та повідомила, що в автомобілі вагітна, в якої загроза переривання вагітності, і їй терміново треба до пологового будинку.

Через плановий ремонт рух Крюківським мостом частково обмежений та ускладнений, через міст важко проїхати.

Тому патрульні поліцейські Антоніна Богомоленко та Олексій Плітка увімкнули світлозвукову сигналізацію та супроводили автівку з вагітною кременчужанкою до перинатального центру.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: вагітна патрульна поліція перинатальний центр Крюківський міст
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