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Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 5 серпня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 746

 

В місті ремонтуватимуть електромережі та трансформаторні підстанції

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 серпня дехто з мешканців Кременчука залишиться без світла. Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Велика Набережна, 23, 29, 31, 33.

З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Кохнівська, 44-65;
  • вул. Житлобудівна, 11-30;
  • вул. Салганна, 65;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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