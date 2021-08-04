Хто з кременчужан залишиться без світла 5 серпня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 746

В місті ремонтуватимуть електромережі та трансформаторні підстанції

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 серпня дехто з мешканців Кременчука залишиться без світла. Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Велика Набережна, 23, 29, 31, 33.

З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами: