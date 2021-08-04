Хто з кременчужан залишиться без світла 5 серпня: адреси

В місті ремонтуватимуть електромережі та трансформаторні підстанції
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 5 серпня дехто з мешканців Кременчука залишиться без світла. Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Велика Набережна, 23, 29, 31, 33.
З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Кохнівська, 44-65;
- вул. Житлобудівна, 11-30;
- вул. Салганна, 65;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. Межовий, 1-30;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.