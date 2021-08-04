Для майже 6 000 мешканців Полтавщини мисливський сезон так і не розпочнеться

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 21

Близько 6 000 мисливців з Полтавщини не зможуть взяти участь у відкритті сезону полювання, котрий почнеться 7 серпня. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесли 13 000 відповідних постанов, з них майже половина стосуються мешканців Полтавської області.

Справа в тому, що при заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за чотири місяці, боржникам забороняється:

виїжджати за межі України;

керувати транспортними засобами;

користуватися зброєю;

брати участь у полюванні.

Тож завзятим мисливцям не варто нехтувати батьківськими обов'язками, якщо вони не планують попрощатися з улюбленим хоббі.