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Для майже 6 000 мешканців Полтавщини мисливський сезон так і не розпочнеться

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 21

 

Причина - систематичне нехтування батьківськими обов'язками

Близько 6 000 мисливців з Полтавщини не зможуть взяти участь у відкритті сезону полювання, котрий почнеться 7 серпня. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесли 13 000 відповідних постанов, з них майже половина стосуються мешканців Полтавської області.

7 серпня відкривається полювання на пернату дичину

Справа в тому, що при заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за чотири місяці, боржникам забороняється:

  • виїжджати за межі України;

  • керувати транспортними засобами;

  • користуватися зброєю;

  • брати участь у полюванні.

Тож завзятим мисливцям не варто нехтувати батьківськими обов'язками, якщо вони не планують попрощатися з улюбленим хоббі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: мисливці сезон полювання аліменти
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