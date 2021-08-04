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Кременчук, Афіша

12 серпня у Придніпровському парку відбудеться дитяче свято з розіграшем призів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 139

 

Захід проходить в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»

12 серпня у парку «Придніпровський» відбудеться дитяче свято в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.

Що чекає на гостей заходу

З 16.00 до 22.00 – на головній сцені парку виступатимуть колективи об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, будинку дитячої та юнацької творчості, міського палацу культури, яскраві танцювальні колективи, джаз-ансамбль Roksi band та гурт Happy family.

З 16.00 до 20.30 – розважальна програма для дітлахів від студії «Хеппі Ленд», ОДЮК, БДЮТ, центру культури і дозвілля та волонтерів молодіжного парламенту Кременчука.

З 16.00 до 20.00:

  • проведення майстер-класів від об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, будинку дитячої та юнацької творчості, КЕНЦУМ, КМЦПО, ЦПО «Лідер», центру раннього розвитку «Мудрик», студії живопису та кераміки Be.Pottery, учбового центру Welcome & study;
  • безкоштовний аквагрим;
  • настільні ігри;
  • малювання розмальовок;
  • плетіння браслетів із резиночок;
  • локація «ЕКОмолодь»;
  • спортивна локація від КМЦФЗН «Спорт для всіх»;
  • спортивна локація від Banchballgame;
  • локація дитячого центру робототехніки ROBOT SCHOOL;
  • безкоштовна гра «Лазертаг»;
  • локація розваг та читання від дитячої бібліотеки;
  • виставка спеціалізованої техніки;
  • проведення первинного домедичного огляду (вимірювання тиску та інших важливих показників);
  • 2 яскраві фотозони;
  • продаж виробів хенд-мейд.

Усі кошти, що отримають з катання на атракціонах, направлять у фонд акції «Серце до серця», а кременчужани, які будуть власниками брендованих білетів, стануть учасниками лотереї з цінними призами. Розіграш відбудеться о 20.00 на літній сцені.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Приднепровский парк серце до серця праздник дети благотворительность
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