12 серпня у Придніпровському парку відбудеться дитяче свято з розіграшем призів

12 серпня у парку «Придніпровський» відбудеться дитяче свято в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.
З 16.00 до 22.00 – на головній сцені парку виступатимуть колективи об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, будинку дитячої та юнацької творчості, міського палацу культури, яскраві танцювальні колективи, джаз-ансамбль Roksi band та гурт Happy family.
З 16.00 до 20.30 – розважальна програма для дітлахів від студії «Хеппі Ленд», ОДЮК, БДЮТ, центру культури і дозвілля та волонтерів молодіжного парламенту Кременчука.
З 16.00 до 20.00:
Усі кошти, що отримають з катання на атракціонах, направлять у фонд акції «Серце до серця», а кременчужани, які будуть власниками брендованих білетів, стануть учасниками лотереї з цінними призами. Розіграш відбудеться о 20.00 на літній сцені.