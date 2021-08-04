На Полтавщині заклади професійно-технічної освіти отримають 3 млн євро, один – з Кременчука

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На виділені кошти в училищі №7 в Кременчуці зроблять ремонт і придбають нові верстати

Три заклади професійно-технічної освіти на Полтавщині отримають від Європейського Союзу майже 3 млн євро, один з них – з Кременчука (Вище професійне училище №7). Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

3-го серпня Полтавська ОДА й Український Фонд соціальних інвестицій підписали відповідні меморандуми, які передбачають виділення цих коштів за програмою ЄС під назвою EU4Skills.

Тож для Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І. Боровенського закуплять нову сільгосптехніку, у ВПУ №7 в Кременчуці зроблять ремонт і придбають нові верстати, а для лабораторій в професійно-технічному училищі №44 в Миргороді – нову техніку.