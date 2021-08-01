7 серпня відкривається полювання на пернату дичину

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 391

Що необхідно мати з собою

7 серпня на Полтавщині відкривається сезон полювання на пернату дичину. У переважній більшості мисливських угідь почнуть стріляти о 18.00.

Які документи повинен мати при собі мисливець?

державне посвідчення мисливця;

щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка користувача мисливських угідь);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю.

Якщо полюєте з мисливськими собаками, то варто мати паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році.

У випадку добутої пернатої дичини відповідні записи мисливець вносить у контрольну та відстрільну картки самостійно.

Де та за яких умов заборонено полювати:

у межах населених пунктів (сіл, селищ, міст), за винятком випадків, передбачених рішеннями обласних, рад;

в угіддях, не зазначених у дозволі;

на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей;

на відтворюючих ділянках;

на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями або шротом діаметром більше ніж 5 мм (№ 0000);

у темний період доби (пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу).

Полювати не можна із використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:

клеїв, петель, капканів, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих ям;

отруйних та анестезуючих принад;

живих сліпих чи знівечених тварин як принади;

звуковідтворювальних приладів та пристроїв;

електричного обладнання для добування тварин;

штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;

дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;

вибухових речовин;

з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з увімкненим двигуном;

літаків та вертольотів;

не мисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;

руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;

газу та диму;

заливання нір звірів.

Якщо полювання триває на воді, то обов’язково потрібно мати при собі всі документи на плавзасіб та на право керування ним.

Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.

Відповідальність за порушення правил полювання

Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 Кримінального кодексу України). Наприклад, відповідно до статті 85 «Порушення правил використання об'єктів тваринного світу», полювання у заборонений час тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 102 до 1020 грн. Повторне порушення правил полювання може вилитися у штраф від 1020 до 2040 грн з конфіскацією рушниці, добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.

Кримінальна стаття 248 «Незаконне полювання» говорить, що порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн - автор).