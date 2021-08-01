7 серпня відкривається полювання на пернату дичину

7 серпня на Полтавщині відкривається сезон полювання на пернату дичину. У переважній більшості мисливських угідь почнуть стріляти о 18.00.
Якщо полюєте з мисливськими собаками, то варто мати паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році.
У випадку добутої пернатої дичини відповідні записи мисливець вносить у контрольну та відстрільну картки самостійно.
Якщо полювання триває на воді, то обов’язково потрібно мати при собі всі документи на плавзасіб та на право керування ним.
Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювання.
Порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 Кримінального кодексу України). Наприклад, відповідно до статті 85 «Порушення правил використання об'єктів тваринного світу», полювання у заборонений час тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 102 до 1020 грн. Повторне порушення правил полювання може вилитися у штраф від 1020 до 2040 грн з конфіскацією рушниці, добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.
Кримінальна стаття 248 «Незаконне полювання» говорить, що порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн - автор).