Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці кожну школу та дитсадок хочуть забезпечити потужними генераторами: скільки на це потрібно коштів (доповнено)

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 603

 

У департаменті освіти готують відповідний проєкт та зазначають, що генератори, придбані для укриттів, є малопотужними й не здатними забезпечити потреби всього навчального закладу

Учора, 20 січня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету депутати обговорили питання забезпечення навчальних закладів Кременчука генераторами, які потрібні як для освітлення, так і для стабільної роботи харчоблоків під час відключень електроенергії.

Відповідаючи на питання голови комісії Олександра Плескуна, виконувачка обов’язки директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, що головна проблема навчальних закладів наразі не в додатковому освітленні, а в забезпеченні електроенергією саме харчоблоків під час довготривалих періодів вимкнення світла.

За її словами, генератори, що були придбані для укриттів навчальних закладів, є малопотужними й не здатні забезпечити роботу обладнання харчоблоків.

— Ми будемо пропонувати проєкт, щоб забезпечити генераторами усі наші заклади освіти — у першу чергу ті, де навчається понад 800 дітей. Ми над цим вже працюємо — є перший пілотний проєкт, озвучена сума, яка потрібна, — заявила Світлана Михайленко.

Вона додала, що для шкіл потрібні генератори потужністю 100 кВт, а для дитсадків достатньо 50-60 кВт.

Світлана Михайленко зауважила, що у Кременчуці вже є приклад впровадження забезпечення електроживлення харчоблока від генератора — у ліцеї № 5. Вона повідомила, що навіть в теперішніх умовах довготривалих відключень електроенергії у навчальних закладах міста дітей забезпечують гарячим харчуванням. Для цього працівники харчоблоків підлаштовуються під графіки погодинних відключень електроенергії й приходять на роботу вночі, аби встигнути приготувати їжу.

Під час обговорення цієї теми секретар міської ради Юрій Гриценко зауважив, що вартість одного генератора потужністю 100 кВт становить до 1,2 млн грн. Голова депутатської комісії Олександр Плескун дав доручення департаменту освіти до наступного засідання підготувати повну інформацію з визначенням загальної суми, яка потрібна для забезпечення навчальних закладів міста генераторами.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що бюджет Кременчука на 2026 рік збільшать на 423 млн грн та розповіли звідки й на що надійдуть кошти.

Ми також розповідали про проєкти рішень виконкому щодо погашення кредиторської заборгованості головними розпорядниками коштів кременчуцької громади та ремонт 3-х кабінетів у мерії за 547 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що дві громади Кременчуцького району отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат від Тайваню.

Доповнено:

Як повідомила редакції директорка ліцею №5 Ольга Мірошніченко, у навчальному закладі поки немає потужного генератора, здатного забезпечити роботу харчоблока та освітлення школи. Проте, ліцей бере участь у пілотному проєкті, за яким навчальний заклад має отримати такий генератор. І є надія, що ліцей №5 отримає його першим серед навчальних закладів Кременчука.

Автор: Віктор Крук
Теги: генератори харчоблоки школи депутатська комісія
