Бюджет Кременчука на 2026 рік збільшать на 423 млн грн: звідки надійдуть кошти

Найбільша сума офіційного трансферу для Кременчука надійде з державного бюджету в якості «освітньої» субвенції — понад 331 млн грн

Учора, 20 січня, під час обговорення проєктів рішень виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету її голова Олександр Плескун констатував, що бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік збільшиться на 423,7 млн грн.

Цій заяві передувала інформація від заступниці міського голови-директора департаменту фінансів Тетяни Неіленко, в якій вона назвала основні джерела такого значного збільшення міського бюджету. Серед найбільших трансферів — субвенції з державного та обласного бюджетів. Серед них:

  • субвенція з держбюджету на організацію безоплатного харчування учнів загальноосвітніх шкіл — понад 27 млн грн;
  • освітня субвенція з державного бюджету на виплату зарплат вчителям — понад 331 млн грн (покриває потреби серпня 2026 року);
  • субвенція на доплати педагогічним працівникам за несприятливі умови роботи — понад 34 млн грн (покриває потреби до червня).

Ще кілька цільових трансферів міський бюджет отримає від обласного та державного бюджету на організацію роботи дитячих установ, перевезення військовозобов’язаних та інші цілі.

Менші, але доволі суттєві суми, до міського бюджету надійдуть від Піщанської, Омельницької та Кам’янопотоківської громад, як компенсація видатків за навчання їхніх дітей у школах та дитсадках Кременчука.

У Кременчуці депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік

Нагадаємо, бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік був затверджений на сесії міської ради 19 грудня минулого року. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.

Автор: Віктор Крук
Теги: депутатська комісія Кременчуцька міська рада бюджет Кременчуга Плескун Неіленко
