Бюджет Кременчука на 2026 рік збільшать на 423 млн грн: звідки надійдуть кошти

Найбільша сума офіційного трансферу для Кременчука надійде з державного бюджету в якості «освітньої» субвенції — понад 331 млн грн
Учора, 20 січня, під час обговорення проєктів рішень виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету її голова Олександр Плескун констатував, що бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік збільшиться на 423,7 млн грн.
Цій заяві передувала інформація від заступниці міського голови-директора департаменту фінансів Тетяни Неіленко, в якій вона назвала основні джерела такого значного збільшення міського бюджету. Серед найбільших трансферів — субвенції з державного та обласного бюджетів. Серед них:
Ще кілька цільових трансферів міський бюджет отримає від обласного та державного бюджету на організацію роботи дитячих установ, перевезення військовозобов’язаних та інші цілі.
Менші, але доволі суттєві суми, до міського бюджету надійдуть від Піщанської, Омельницької та Кам’янопотоківської громад, як компенсація видатків за навчання їхніх дітей у школах та дитсадках Кременчука.
У Кременчуці депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік
Нагадаємо, бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік був затверджений на сесії міської ради 19 грудня минулого року. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.
