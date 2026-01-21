На Полтавщині розшукують зниклого Вячеслава Дзюбу: чоловік може перебувати у Кременчуці

Про дату зникнення чоловіка правоохоронці не повідомляють

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 53-річного жителя Полтави Вячеслава Дзюбу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними рідних, чоловік може перебувати у Кременчуці. Про дату зникнення у поліції не повідомляють.

Прикмети: повної статури, зріст близько 180 см, на вигляд 50-55 років, очі зелено-карі, волосся сиве, коротке.

Був одягнутий у бежеву куртку, штани темно-сині джинси та чорну кепку. На лівому плечі має татуювання.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Вячеслава Дзюби, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 095-705-91-03 або 102.

