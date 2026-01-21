У Кременчуці пʼяний водій намагався втекти, коли його зупинили патрульні

Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали

Вчора, 20 січня, патрульні міста Кременчук зупинили автомобіль ВАЗ у провулку Княжому за порушення правил дорожнього руху. Після зупинки водій раптово вибіг з автівки та намагався залишити місце події, однак поліціянтам вдалось його наздогнати та повернути назад. Про це повідомляє поліція пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування з затриманим, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій погодився пройти огляд з допомогою приладу Drager. Результат показав 2,60 проміле алкоголю, що у 13 разів перевищує норму. Крім того, водій не мав при собі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Поліціянти відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

