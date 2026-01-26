Хокейний клуб «Кременчук» першим у сезоні подолав позначку в 100 закинутих шайб

Хокейний клуб «Кременчук» став першою командою сезону 2025/26, яка закинула 100 шайб у чемпіонаті України. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.
Ювілейну межу хокеїсти «Кременчука» перетнули під час матчу проти «Одещини».
Сотню закинутих шайб команді приніс другий гол у цій зустрічі. Його у більшості закинув Михайло Геворкян після передач Богдана Середницького та Гліба Крівошапкіна.
Таким чином чинні чемпіони України підтвердили статус однієї з найрезультативніших команд ліги та продовжили впевнено утримувати лідерські позиції за кількістю закинутих шайб у поточному сезоні.
Нагадаємо, «Кременчук» програв «Одещині» із рахунком 5:9.
