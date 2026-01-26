Добірка дитячих книг українських письменників від книжкової блогерки Марини Куркач

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 0

Юліта Ран «Таємниці Чорнокиці. Сюди-туди та інші катавасії»

Ярина і Ярік — близнюки. Їм по одинадцять років, навчаються вони у 5 класі. Через сильні обстріли рідного Харкова родина Буруль була змушена залишити місто й переїхати до містечка Великий Пуп. Серед мальовничих краєвидів Буковини їхню родину тепер знають не лише як власників готелю, а й як музичний гурт, який вже став доволі популярним. Та найголовніші пригоди у житті Ярини і Ярика з’являються тоді, коли в школі починається дослідницький проєкт «Таємниці рідного краю». Діти отримують завдання відшукати історичну цікавинку або невідомий факт, пов’язаний із Великим Пупом та його околицями. У пошуках чогось несподіваного брат і сестра вирушають до справжнісінького старовинного замку князя Раца. Там вони знаходять чорну кицьку з поламаною лапкою й, не вагаючись, кидаються їй на допомогу. От тільки з цієї миті починають відбуватися дуже дивні події… На сторінках книги на читачів чекає неймовірно захоплива історія, сповнена пригод, таємниць і крутезних ілюстрацій.

Оксана Яцюк «Твій інтернет. Секрети безпеки онлайн»

Книга розповідає про веселе й не завжди безтурботне онлайн-життя кількох учнів 5 класу. Вони вправно користуються телефонами й планшетами, створюють фото та відео, граюють в онлайн-ігри та спілкуються з друзями в чатах. Та чи справді онлайн-простір такий безпечний, як здається на перший погляд? Як потрібно поводитися в інтернеті, щоб не нашкодити ані собі, ані іншим? Які існують загрози в інтернеті? Що таке цифровий слід і як він виникає? Як убезпечити себе від шахраїв? Хто такі боти і чим вони відрізняються від людей? Як стають блогерами? На ці та багато інших запитань допоможе знайти відповіді авторка книжки й тренерка з інформаційної безпеки Оксана Яцюк. Письменниця не лише пояснює дітям, як працює онлайн-середовище, а й пропонує цікаві практичні завдання, які можна виконувати безпосередньо під час читання книжки. Адже безпечне користування інтернетом — це навичка, яка допомагає досліджувати світ онлайн, пізнавати нове й водночас дбати про себе та друзів.

Анастасія Лавренішина «Диваки моєї школи»

Петрик, на прізвисько Їжак, мріє бути супергероєм, як його тато-поліцейський, хоче збирати медальки та нагороди, а не хвости ящірок. А ще хлопчику не хочеться залишати літні пригоди в минулому та йти до нової школи. Вже в перший день перебування у школі Їжак дізнається, що його школа — звичайна, от тільки клас в якому він навчатиметься чомусь не звичайний, і вчителька говорить якось дивно. А незабаром відбудеться найважливіша шкільна подія — марафон. Переможець отримає кубок і поїздку до Карпат для всього класу! І саме Їжак має нагоду стати капітаном команди шкільного марафону, хіба це не круто? Але як можна перемогти суперників, якщо в твоїй команді найслабші учні класу? Ба більше, на думку Їжака, у команді ті учні, які ще й заважатимуть, тож про перемогу годі й мріяти. Чи зможе він щиро повірити у свою команду та їхню спільну, таку бажану, перемогу? Можливо, справжній супергерой — це не той, хто сильний-пресильний, а той, хто вміє підтримувати інших?

Роман Крижанівський «Книголюбчики. Початок»

Уявіть собі чарівну країну, в якій панує зовсім інший світ, і в цьому світі є містечко книголюбчиків. Хто ж такі ці загадкові істоти? Схоже, це ті, хто люблять багато читати, але не зовсім. В містечку книголюбчиків дивовижно все: гори, водоспади, дивні створіння та книжкові шафи… Чому ж книжкові шафи? А тому що насправді книголюбчики живляться тим, що у нашому світі люди читають книги. Марк та Тіна, головні герої книги, ніколи про них не знали та й книжки їх не дуже цікавлять. Марк обожнює грати на приставці або у віртуальному шоломі, а Тіна любить інтерактивні іграшки з доповненою реальністю та керуванням голосу. Так уж сталося, що брат і сестра вважають читання книг напрочуд нудним заняттям. Та ось одного дня до них в гості завітав дідусь та ще й з подарунками, які познайомлять дітей з книголюбчиками. Цікаво, чому колись люди просто вірили у дива, а міфи та легенди вважали реальними? Та що відбувається з книголюбчиками, коли в нашому світі стають менше читати? Прочитайте цей комікс та дізнайтеся!

Марія Литвин «Подорож на вільний берег»

В той день, коли підірвали дамбу, яка стримувала воду на Каховській гідроелектростанції, розлилася велика кількість води. Води було так багато, що до дахів будинків можна було дістатися тільки човнами. А потім довелося плисти цими човнами прямо вулицями села. Дивна, незвична реальність, яку Матвію було важко збагнути. Хлопчик навіть не міг уявити, що колись разом з мамою опиниться на даху їхнього будинку, рятуючись від величезної повені. Й коли човен нарешті торкнеться берега, він відчує себе вдома, просто маючи під ногами землю — теж не міг уявити. Серед усього цього лиха Матвій зустрічає незнайомця, який пригощає їх з мамою смачним сніданком, а ще він всміхається так, наче вони давні знайомі. А цей берег вода не заллє? — запитання, яке найбільше хвилює хлопчика, адже йому важливо все, що відбувається навколо. Мабуть, тому незнайомий чоловік дає дещо Матвію, щоб він ніколи не боявся. І він не боятиметься, адже в його житті попереду ще чимало змін, про які можна дізнатися, прочитавши книгу.