Учора, 24 січня, близько 13.00 в одному з сіл Миргородської громади місцеві жителі виявили чоловіка без ознак життя. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що на місці працювала слідчо-оперативна група, криміналіст та судово-медичний експерт. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 57-річний місцевий житель.
Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події нині з’ясовуються.
Нагадаємо, у п'ятницю в Миргородському районі знайшли три тіла мертвих людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.