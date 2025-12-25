Добірка книг з атмосферою зимових свят від книжкової блогерки Марини Куркач

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 108

Ліра Одн «Знайти тобі на Різдво»

Настя вже зовсім близько до втілення своєї мрії, незабаром вона відвідає Лапландію — місце, де живе Санта Клаус і де навіть дорослі починають вірити у дива. Подорож, продумана нею до дрібниць, мала стати особливою для них із Марком. От тільки їхні стосунки неочікувано закінчилися, тож їхати Насті доведеться самій — із сумнівами та з розбитим серцем.

Люк мріє стати письменником, хоча нині його творчий шлях перебуває на паузі. Агентка Люка пропонує йому написати роман про кохання, але він не може писати про те, у що сам не вірить.

Настя і Люк зустрінуться випадково, але чи бувають зустрічі випадковими? Особливо, якщо вони відбуваються напередодні новорічних та різдвяних свят? Можливо, саме різдвяне диво зможе подарувати їм шанс — повірити у кохання та змінити свою життя.





Збірка оповідань «Різдво. Любов. Дива»

Збірка різдвяних оповідань сучасних українських письменників наповнена щирими та теплими історіями про події, які можуть стати визначними у житті кожного людини. Деякі зміни приходять до нас самі, інші ж вимагають сміливості, щоби ми нарешті на них наважилися.

Оповідання різні за стилем та змістом, але всі пронизані людяністю. Вони наче нагадують, що дива трапляються не лише тоді, коли ми на них чекаємо у святкові дні, а й тоді, коли ми творимо їх самі. Як від хлопчика, який вирушає в гори до мольфара, щоб урятувати маму. Або як спортсменка, яка попри біль втрати, продовжує готуватися до свого найголовнішого марафону. Чи то незнайомець, який зустрічає незрячу дівчину і допомагає їй вперше повірити у собі. Іноді нам варто дозволити собі стати частиною дива у чиєїсь життя.

Айла Дейд «Наче сніг падаємо»

У житті Пейслі розпочався новий етап, який радше нагадує стрибок у невідомість. Вона отримала шанс тренуватися у престижному клубі фігурного катання в Аспені. Після того, що з нею сталося вдома, дівчина одинока, стомлена та зневірена, але мрії про Олімпіаду допомагають їй вистояти.

Пейслі дає собі слово більше ніколи не довіряти людям, проте зустріч із Ноксом, успішним сноубордистом, усе змінює. Між ними немає нічого спільного і порозумітися їм зовсім непросто. Однак посередині зими, тиші й холоду, кожна їхня розмова перетворюється на боротьбу, яка дивним чином їх зближує.

Коли здається, що через виснажливі тренування, конкуренцію і внутрішній біль вони ось-ось впадуть наче сніг, з’являється кохання, що здатне утримати… їх обох.

Кортні Коул «Різдвяне бажання»

За дві тижні Різдво, а сьогодні вночі Нора намагається наздогнати свого собаку, який чомусь вирішив утекти. У пошуках пса Нора та її чоловік Джек опиняються біля крамниці антикваріату, де їх зустрічає літній чоловік. Під час спілкування з ним стає зрозумілим, що в сімейній житті Нори і Джека далеко не все добре,вони майже на межі розлучення. Нерозуміння, зварювання та одне бажання, яке продавець крамниці пропонує їм загадати на старій сніговій кулі. У прагненні повернути свого пса, і Нора, і Джек не сприймають всерйоз пропозицію чоловіка, тож загадують бажання… Наступного ранку вони прокидаються в різних квартирах, у різних ліжках, одне без одного. Вони отримали бажане, однак постає запитання — чи саме ті, чого вони насправді хотіли? Можливо, для них це шанс почати все спочатку?

Євгенія Кузнєцова «Вівці цілі»

Перші зимові свята після повномасштабного вторгнення, які тепер ми святкуємо інакше. Блекаути, повітряні тривоги, ворожі БпЛА у небі та історія однієї родини.

Зимового сірого вечора Яна, головна героїня книги, повертається до рідного села на свята, щоб зібрати матеріал для дисертації про зимові обряди та новорічні традиції України. Але її дослідження швидко перетворюються на буденність, у якій постає чимало запитань.

Будинок батька, в який вона вперше повернулася після війни, зустрівши її самотністю та холодом, у ньому більше немає затишку. Однак розмови з сусідами, знайомство з Максимом і деякі життєві моменти стають для Яни доленосними, відкриваючи їй нове бачення собі та людей поряд. Адже навіть серед темноти і тривог можна знайти тепло і надію.