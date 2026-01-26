ГО "Захист держави"
Полтавщина

На Полтавщині 26–28 січня триматиметься мороз, в середу обіцяють сніг із дощем — синоптики

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 153

Втім вже вдень 28 січня очікується до 3° тепла

26–28 січня у Полтавській області прогнозують морозну погоду з хмарністю, а наприкінці періоду — невеликий сніг із дощем та слабку ожеледь. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 26 січня, на Полтавщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 10–15° морозу, вдень — 5–10° морозу.

У вівторок, 27 січня, збережеться хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі — 6–11° морозу, вдень — 3–8° морозу.

У середу, 28 січня, буде хмарно. Вночі очікують невеликий сніг, удень — сніг із дощем. Місцями можлива слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

Нагадаємо, з 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

