На Полтавщині 26 січня діятимуть погодинні відключення світла до 4,5 черги

26 січня у Полтавській області діють графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України. Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго».
Більшу частину доби жителі Полтавщини проведуть без електроенергії. Через застосування графіків погодинних відключень світло буде в середньому лише 6 годин на добу, тоді як без електропостачання люди сидітимуть близько 18 годин:
Ознайомитися з детальним погодинним графіком відключень можна на сайті АТ «Полтаваобленерго». Там же оприлюднений перелік адрес, які підпадають під обмеження.
Нагадаємо, з 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.
