На Полтавщині 26 січня діятимуть погодинні відключення світла до 4,5 черги

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 278

Через застосування графіків погодинних відключень світло буде в середньому лише 6 годин на добу

26 січня у Полтавській області діють графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України. Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго».

Більшу частину доби жителі Полтавщини проведуть без електроенергії. Через застосування графіків погодинних відключень світло буде в середньому лише 6 годин на добу, тоді як без електропостачання люди сидітимуть близько 18 годин:

з 00.00 до 08.00 — графік погодинних відключень в обсязі 4 черг;

з 08.00 до 22.00 — графік в обсязі 4,5 черги;

з 22.00 до 23.59 — графік в обсязі 4 черг.

Ознайомитися з детальним погодинним графіком відключень можна на сайті АТ «Полтаваобленерго». Там же оприлюднений перелік адрес, які підпадають під обмеження.

Нагадаємо, з 16 січня, на Полтавщині запровадили режим максимальної економії електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми країни. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.