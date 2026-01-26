ГО "Захист держави"
Кременчук, Споживач

В оселі — 8–10 градусів тепла. Мешканці Ревівки скаржаться на холод у квартирах

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 595

Під час звернення мешканців мікрорайону Ревівка у Кременчуці обговорили проблему відсутності стабільного електропостачання та опалення в будинках з індивідуальними котлами. Люди скаржаться, що через відключення світла температура в квартирах падає до 8–10 градусів

Нещодавно під час прийому громадян у Кременчуці мешканці мікрорайону Ревівка поскаржилися міському голові Віталію Малецькому на холод у квартирах. За словами людей, через часті та тривалі відключення електроенергії індивідуальні котли не працюють, а температура в оселях падає до 8–10 градусів.

Після закриття котельні будинки перевели на індивідуальне опалення. Водночас нині, за умов дефіциту електроенергії, система фактично не забезпечує тепла.

Як один із варіантів виходу з ситуації Віталій Малецький запропонував мешканцям створювати інвестиційні групи та спільно купувати генератори для одного або кількох будинків. Місто може компенсувати до 50% вартості генератора, але не більше 50 тисяч гривень.

Втім значна частина мешканців — пенсіонери з невеликими доходами, тому цей варіант скаржники відхилили. Також залишається відкритим питання витрат на пальне для генераторів.

Під час обговорення також прозвучало, що можливим рішенням може бути встановлення генераторів одразу на кілька будинків, якщо жителі об’єднаються та погодяться на спільне користування обладнанням. Втім питання забезпечення теплом мешканців Ревівки нині залишається відкритим.

Нагадаємо, у Кременчуці компенсують до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.

Автор: Телеграф
Теги: опалення
