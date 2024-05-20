У Горішніх Плавнях чоловіка підозрюють у вбивстві жінки

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18 травня у садовому товаристві «Юність» в Горішніх Плавнях перехожі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 20 травня.

Тіло знайшли приблизно о 17.00. Поліціянти розповіли, що загиблою є 65-річна місцева жителька Горішніх Плавнів. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її близький родич.

Фігуранта оперативники та слідчі встановили упродовж кількох годин. Чоловіку вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, зазначили в поліції.