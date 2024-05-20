Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях чоловіка підозрюють у вбивстві жінки

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 638

Фігуранта оперативники та слідчі встановили упродовж кількох годин

18 травня у  садовому товаристві «Юність» в Горішніх Плавнях перехожі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у її вбивстві. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 20 травня. 

Тіло знайшли приблизно о 17.00. Поліціянти розповіли, що загиблою є 65-річна місцева жителька Горішніх Плавнів. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки причетний її близький родич. 

Фігуранта оперативники та слідчі встановили упродовж кількох годин. Чоловіку вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Правоохоронці розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, зазначили в поліції.

ПО ТЕМІ:

Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Горішні Плавні вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх