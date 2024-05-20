Фотофакт: у Кременчуці по вулиці Алітуській перекритий рух

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 384

Сьогодні, 20 травня, близько 10.00 у Кременчуці по вулиці Алітуській перекрили рух. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці.

На місці фахівці обпилюють високе дерево. Окрім дороги, перегородили також і троуар поблизу Кременчуцько районного теритоірального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водіям, які планували їхати через вулицю Алітуську, варто звернути увагу на перекриття руху.

Нагадаємо, минулого місяця у центрі Кременчука по вулиці Соборній впало дерево.