У Горішніх Плавнях горіла квартира: загинула 46-річна мешканка

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 343

Сьогодні, 20 травня, близько 8.30 в одній із квартир по вулиці Миру у Горішніх Плавнях сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце прибули рятувальники та слідчо-оперативна група. Після того, як вогонь загасили, у квартирі поліцейські разом з надзвичайниками виявили тіло 46-річної жінки.

Для встановлення причини смерті загиблу відправили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині внаслідок подеді у приватному будинку загинула жінка.