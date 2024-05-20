У Полтаві протягом години не працюватиме система оповіщення

20 травня у Полтаві впродовж години може не працювати система оповіщення — з 12.00 до 13.00. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.
За його словами, фахівці «Укртелекому» проводитимуть заміну обладнання.
Нагадаємо, 20 травня російська армія двічі атакувала Полтавську область. Звуки вибухів лунали в області, зокрема в Миргородському районі.
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