У Полтаві протягом години не працюватиме система оповіщення

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 181

20 травня у Полтаві впродовж години може не працювати система оповіщення — з 12.00 до 13.00. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

За його словами, фахівці «Укртелекому» проводитимуть заміну обладнання.

Нагадаємо, 20 травня російська армія двічі атакувала Полтавську область. Звуки вибухів лунали в області, зокрема в Миргородському районі.