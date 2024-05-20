Кременчужани здобули медалі на чемпіонаті України з параплавання

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Учні Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 посіли 4 призових місця на чемпіонаті України з параплавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору, вадами фізичного та розумового розвитку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 20 травня.

Богдан Резніченко переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині, а також отримав «бронзу» на дистанції 50 метрів брасом. Євген Близнюк виборов срібну медаль на дистанції 50 метрів брасом

Кременчуцьких плавців готувала заслужений тренер України Анна Келембет.

Нагадаємо, чемпіонат України з параплавання проходив у Полтаві на базі «Центру спортивної підготовки» «Акварена». За першість на олімпійських дистанціях боролись 145 спортсменів з різних областей України, розповіли у міськраді.