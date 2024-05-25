Завтра у Кременчуці погодинні графіки відключення світла планують не застосовувати

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Завтра, 26 травня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла не планують застосовувати. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Це стосується як побутових, так і промислових споживачів. У разі необхідності застосування обмежень енергоспоживання у компанії повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, на завтра у Кременчуці заплановані відключення світла у зв'язку із ремонтними роботами.