У неділю, 26 травня, кременчужан запрошують відвідати вуличний університет та поговорити із психологинею про своє ментальне здоров’я. Про захід журналісти дізналися від організаторів — працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки.
На відвідувачів чекає зустріч із психологинею Крістіною Петриченко. У рамках циклу «Ментальне здоров’я: як подбати про себе» фахівчиня розкаже:
Також під час заходу психологиня продемонструє практичні способи, як можна навчитися проживати свої страхи, тривоги та злість. А ще відвідувачі заходу зможуть долучитися до арт-терапії «Серце емоцій».
Відбудеться захід у неділю, 26 травня, о 14.00 за адресою вул. Соборна, 11. Вхід на захід вільний.
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