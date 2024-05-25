У неділю кременчужан запрошують на вуличний університет із психологинею (афіша)

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 101

Відвідувачам розкажуть як подбати про ментальне здоров'я та не дати емоціям підкорити себе

У неділю, 26 травня, кременчужан запрошують відвідати вуличний університет та поговорити із психологинею про своє ментальне здоров’я. Про захід журналісти дізналися від організаторів — працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

На відвідувачів чекає зустріч із психологинею Крістіною Петриченко. У рамках циклу «Ментальне здоров’я: як подбати про себе» фахівчиня розкаже:

що таке емоції і яка їх роль;

які емоції нами керують;

як екологічно переживати свої негативні емоції.

Також під час заходу психологиня продемонструє практичні способи, як можна навчитися проживати свої страхи, тривоги та злість. А ще відвідувачі заходу зможуть долучитися до арт-терапії «Серце емоцій».

Відбудеться захід у неділю, 26 травня, о 14.00 за адресою вул. Соборна, 11. Вхід на захід вільний.



