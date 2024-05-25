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Кременчук, Здоров'я, Культура, Афіша

У неділю кременчужан запрошують на вуличний університет із психологинею (афіша)

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 101

 

Відвідувачам розкажуть як подбати про ментальне здоров'я та не дати емоціям підкорити себе

У неділю, 26 травня, кременчужан запрошують відвідати вуличний університет та поговорити із психологинею про своє ментальне здоров’я. Про захід журналісти дізналися від організаторів — працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

На відвідувачів чекає зустріч із психологинею Крістіною Петриченко. У рамках циклу «Ментальне здоров’я: як подбати про себе» фахівчиня розкаже:

  • що таке емоції і яка їх роль;
  • які емоції нами керують;
  • як екологічно переживати свої негативні емоції.

Також під час заходу психологиня продемонструє практичні способи, як можна навчитися проживати свої страхи, тривоги та злість. А ще відвідувачі заходу зможуть долучитися до арт-терапії «Серце емоцій».

Відбудеться захід у неділю, 26 травня, о 14.00 за адресою вул. Соборна, 11. Вхід на захід вільний.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: психолог ментальне здоров'я зустріч захід афіша
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