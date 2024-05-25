На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 72-річного Петра Зюзіна

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 0

Чоловік проживає у Лубенському районі і є внутрішньо переміщеною особою

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 72-річного Петра Зюзіна. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, чоловік є внутрішньо переміщеною особою і наразі мешкає у селі Дейманівка Лубенського району. Напередодні він пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд приблизно 70 років, зріст приблизно 180 см, середньої статури, волосся коротке, сиве.

На момент зникнення був одягнений у світлу сорочку в клітинку червоного кольору, джинсові штани синього кольору, взутий у чорні кросівки. При собі мав білий пакет з особистими речами та зелений пакет з малюнком їжака.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування зниклого, повідомити за телефонами: 0991150661, 0997379836 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти Віталія Глушаченка.



