На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 72-річного Петра Зюзіна. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, чоловік є внутрішньо переміщеною особою і наразі мешкає у селі Дейманівка Лубенського району. Напередодні він пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд приблизно 70 років, зріст приблизно 180 см, середньої статури, волосся коротке, сиве.
На момент зникнення був одягнений у світлу сорочку в клітинку червоного кольору, джинсові штани синього кольору, взутий у чорні кросівки. При собі мав білий пакет з особистими речами та зелений пакет з малюнком їжака.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування зниклого, повідомити за телефонами: 0991150661, 0997379836 або 102.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти Віталія Глушаченка.
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